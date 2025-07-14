Інтерфакс-Україна
Події
12:44 14.07.2025

Глави Міноборони ФРН і США зустрінуться для обговорення закупівель ППО Patriot для Києва - ЗМІ

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Глави Міноборони ФРН і США зустрінуться для обговорення закупівель ППО Patriot для Києва - ЗМІ

Шеф німецького Міноборони Борис Пісторіус заявив, що зустрінеться з американським колегою Пітом Гегсетом у Вашингтоні в понеділок, щоб обговорити безпеку в Європі та закупівлю систем ППО Patriot для української армії.

"У понеділок Пісторіус зустрінеться з американським колегою Пітом Гегсетом, щоб обговорити "дорожню карту" підтримки безпеки в Європі з боку США", - пише газета Financial Times (FT).

FT нагадує, що на порядку денному цієї зустрічі - питання про закупівлі систем ППО Patriot для постачання в Україну.

Раніше Вашингтон призупинив постачання цих систем Києву. Берлін уже передавав на Україну три такі системи з власного запасу, але більше не зможе цього робити у зв'язку з власними проблемами із забезпеченням озброєннями.

Начальник штабу планування в Міністерстві оборони ФРН генерал-майор Крістіан Фройдінг повідомляв раніш, що Німеччина сподівається досягти угоди щодо купівлі двох систем Patriot для України, зокрема про це йтиметься під час візиту міністра оборони Бориса Пісторіуса до Вашингтону у понеділок, 14 липня.

За словами генерала, тоді німецька сторона зможе повідомити про строки та умови поставок систем.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Німеччина готова оплатити для України дві системи Patriot. Також є домовленості з Норвегією про фінансування однієї системи.

Федеральний канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина пропонує уряду США викупити її системи протиповітряної оборони Patriot для України.

Теги: #patriot

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