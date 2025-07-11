Інтерфакс-Україна
Події
00:19 11.07.2025

Внаслідок атаки РФ на Київ постраждало посольство Ватикану

1 хв читати

Внаслідок російської атаки на Україну у ніч проти четверга зазнало пошкоджень посольство Ватикану в Києві, заявив посол Святого Престолу Вісвальдас Кульбокас, повідомляє Vatican News

"Тривожним є те, що видно, що безпілотники націлені на цивільні квартали. Бо я також на власні очі бачив, чув, що деякі безпілотники літали безпосередньо навколо, навколо нунціатури, навколо будинків… Я також подивився на пошкодження цивільних будівель: одна приблизно за 70 метрів від нас, інша приблизно за 90 метрів. Наші приміщення також зазнали певних пошкоджень: у головній будівлі пошкоджено дах, а також зазнали ушкоджень гараж та службове приміщення… я думаю, що це був безпілотник, тому що вони схожі на осколки безпілотника, а не ракети…", – заявив архиєпископ Кульбокас.

Джерело: https://www.vaticannews.va/uk/vatican-city/news/2025-07/nuntsij-kulbokas-pro-obstrily-kyjeva.html

Теги: #посольство #ватикану #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:34 10.07.2025
У Києві кількість поранених зросла до 26 – Ткаченко

У Києві кількість поранених зросла до 26 – Ткаченко

21:02 10.07.2025
В Києві в результаті атаки загинули двоє людей, відомо про 25 постраждалих, триває ліквідація наслідків

В Києві в результаті атаки загинули двоє людей, відомо про 25 постраждалих, триває ліквідація наслідків

09:00 10.07.2025
Двоє загиблих і 16 постраждалих через масовану ракетно-дронову атаку ворога на Київ – влада

Двоє загиблих і 16 постраждалих через масовану ракетно-дронову атаку ворога на Київ – влада

08:08 10.07.2025
Кількість постраждалих через масовану атаку російських БпЛА на Київ зросла до 16 – Кличко

Кількість постраждалих через масовану атаку російських БпЛА на Київ зросла до 16 – Кличко

06:54 10.07.2025
Одну людину поранено внаслідок масованої ракетно-дронової атаки у Київській області – ОВА

Одну людину поранено внаслідок масованої ракетно-дронової атаки у Київській області – ОВА

19:12 22.06.2025
135 українців евакуйовано з Ізраїлю

135 українців евакуйовано з Ізраїлю

17:06 15.06.2025
Посольство України після обстрілів Ізраїлю: Сподіваємося, що західний світ об'єднається проти терору Осі Зла

Посольство України після обстрілів Ізраїлю: Сподіваємося, що західний світ об'єднається проти терору Осі Зла

20:43 11.06.2025
Узбекистан прийняв групу українських дітей на відпочинок та реабілітацію

Узбекистан прийняв групу українських дітей на відпочинок та реабілітацію

19:40 04.06.2025
Посольство США попереджає про загрозу масованих повітряних атак на територію України

Посольство США попереджає про загрозу масованих повітряних атак на територію України

21:25 23.05.2025
У Києві відзначили 77-му річницю Незалежності Держави Ізраїль

У Києві відзначили 77-му річницю Незалежності Держави Ізраїль

ВАЖЛИВЕ

Зеленський закликає посилити санкції на РФ та запобігти планам Путіна збільшити армію з 1,2 до 1,5 млн

Україна знайшла рішення збивати 700-1000 БпЛА щодня дронами-перехоплювачами, потрібні фінанси партнерів – Зеленський

Зеленський розмірковує над призначенням міністра оборони Умєрова послом в США

Обговорення зустрічі з РФ на рівні лідерів можливо після виконання домовленостей про обміни

Німеччина готова оплатити два "Петріоти", Норвегія – один, інші країни також готові допомогти і чекають готовності виробника

ОСТАННЄ

"Укрзалізниця" отримає EUR54 млн гранти на генерацію, безбар'єрність та ветеранів-залізничників – URC2025

Обсяг 4-го траншу Ukraine Facility складе EUR3,05 млрд – Єврокомісія

Зеленський обговорив із сенаторами Гремом і Блюменталем підтримку України та санкційний тиск на РФ

Трамп уперше з моменту повернення до влади надішле зброю Україні – ЗМІ

Сили оборони відбили з початку доби 174 ворожих атак - Генштаб

Україна та МАГАТЕ посилюють співпрацю в енергетичному відновленні країни

Зеленський: Важливо, щоб Польща й надалі залишалася ключовим логістичним і транзитним хабом для міжнародної допомоги Україні

У Запоріжжі чоловік із ножем напав на лікаря – поліція

Втрати України на фронті значно менші ніж в РФ - Рубіо

Зеленський: Дякуємо кожному, хто сьогодні стоїть разом з Україною

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА