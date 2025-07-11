Внаслідок атаки РФ на Київ постраждало посольство Ватикану

Внаслідок російської атаки на Україну у ніч проти четверга зазнало пошкоджень посольство Ватикану в Києві, заявив посол Святого Престолу Вісвальдас Кульбокас, повідомляє Vatican News

"Тривожним є те, що видно, що безпілотники націлені на цивільні квартали. Бо я також на власні очі бачив, чув, що деякі безпілотники літали безпосередньо навколо, навколо нунціатури, навколо будинків… Я також подивився на пошкодження цивільних будівель: одна приблизно за 70 метрів від нас, інша приблизно за 90 метрів. Наші приміщення також зазнали певних пошкоджень: у головній будівлі пошкоджено дах, а також зазнали ушкоджень гараж та службове приміщення… я думаю, що це був безпілотник, тому що вони схожі на осколки безпілотника, а не ракети…", – заявив архиєпископ Кульбокас.

Джерело: https://www.vaticannews.va/uk/vatican-city/news/2025-07/nuntsij-kulbokas-pro-obstrily-kyjeva.html