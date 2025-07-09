Єрмак про важливість далекобійності: Знищимо виробництва, не буде проблеми

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Керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив про важливість далекобійних ударів по країні-агресорці – РФ.

У дописі у телеграм у середу він прокоментував чергову масовану атаку РФ на Україну в ніч проти 9 липня: "Доволі показово, що росія здійснила цю атаку тоді, коли США публічно заявили про постачання нам озброєнь".

Єрмак зазначив, що велика кількість цілей збивалася українськими дронами перехоплювачами. "Згодом цей показник ще більше зросте і взагалі, вся ось ця кількість російських шахедів та обманок стануть неефективними", - упевнений він.

"Втім, важливо, і про це постійно говоримо з партнерами - далекобійність. Поки росіяни виробляють, вони пробуватимуть нарощувати. Знищимо виробництва, не буде проблеми", - заключив Єрмак.

У ніч проти 9 липня росіяни атакували Україну 741 повітряним засобом: 728 дронів різних типів, із яких понад 300 – це "шахеди" і 13 ракет – "кинджали" та "іскандери".