Інтерфакс-Україна
Події
23:38 07.07.2025

США вилучають сирійську організацію "Хаят Тахрір аш-Шам" із списку терористичних

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Державний секретар США Марко Рубіо ухвалив рішення вилучити зі списку терористичних сирійську владну організацію "Хаят Тахрір аш-Шам", відому також під назвами "Фронт ан-Нусра" та "Джабхат ан-Нусра".

"Після консультації з генеральним прокурором та міністром фінансів, я скасовую статус "Фронту ан-Нусра", також відомого як "Хаят Тахрір аш-Шам (та за іншими псевдонімами), як іноземної терористичної організації", - йдеться у документі, доступному на сайті Федерального реєстру Національного архіву США.

Рішення було ухвалено держсекретарем 23 червня, але оприлюднено буде тільки у вівторок, 8 липня.

З відкритих джерел відомо, що "Хаят Тахрір аш-Шам" ("Організація визволення Леванту" - ІФ-У) — повстанська військова коаліція салафітського спрямування, сформована у 2017 р. шляхом злиття в єдину армію декількох потужних антиурядових угрупувань, що брали активну участь у громадянській війні в Сирії. Лідер угруповання Ахмед аш-Шараа – нинішній президент перехідного періоду та фактичний лідер Сирії

Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп підписав указ про пом'якшення деяких санкцій щодо Сирії, повідомляє в понеділок Білий дім. В указі, текст якого оприлюднила адміністрація США, зазначається, що "скасовуються санкції проти Сирії, однак заходи проти Башара Асада, його соратників, порушників прав людини, учасників програми зі створення хімзброї (...) залишаються чинними".

Джерело: https://www.federalregister.gov/public-inspection/2025-12720/foreign-terrorist-organization-designation-al-nusrah-front-also-known-as-hayat-tahrir-al-sham

Теги: #рубіо #сирія #сша

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