Інтерфакс-Україна
Події
12:39 06.07.2025

На Київщині продовжується ліквідація наслідків нічного удару, є постраждалі – ОВА

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На Київщині продовжується ліквідація наслідків нічного удару, є постраждалі – ОВА
Фото: https://t.me/Mykola_Kalashnyk

У Київській області продовжуються роботи з ліквідації наслідків нічної ворожої атаки БпЛА на мирний населений пункт у Вишгородському районі, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"На жаль, постраждали люди. Чоловік 35 років отримав осколкові рани спини, рук та ніг. Жінка 79 років та чоловік 75 років отримали гостру реакцію на стрес. Ще одну жінку 1938 року народження деблокували з приватного будинку, що був пошкоджений", - написав Калашник в телеграм-каналі.

Він уточнив, що уся необхідна медична допомога постраждалим надана на місці.

Крім того, в результаті удару були пошкоджені два багатоповерхові будинки, дитячий садок. У будівлях вибиті вікна, двері, посічено фасади. Унаслідок пожежі знищено прибудинкові приміщення, чотири гаражі, автомобіль. Ще три автомобілі пошкоджено.

На іншій локації пошкоджено шість приватних будинків.

Ліквідована пожежа складського приміщення.

"Фіксація наслідків ворожої атаки продовжується. Усі пошкодження документуються комісією. Разом з місцевою владою та нашими міжнародними партнерами вже працюємо над допомогою людям, чиє майно постраждало. Задача максимально оперативно допомогти", - додав Калашник.

Теги: #атака_бпла_рф #київська_область #наслідки #ліквідація

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