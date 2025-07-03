Інтерфакс-Україна
Події
12:42 03.07.2025

Спека відступить на південь України до вихідних, місцями дощі з грозами, подекуди град та шквали

1 хв читати
Спека відступить на південь України до вихідних, місцями дощі з грозами, подекуди град та шквали

Короткочасні дощі, грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с очікуються вдень у п'ятницю, 4 липня, у західних, північних та Вінницькій областях, у інших регіонах без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер в цей день переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, на сході країни 11-16°; вдень 28-33°, у Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях місцями сильна спека 35°, на північному заході країни 20-25°.

У Києві 4 липня вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, грози, град та шквали 15-20 м/с. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 30-32°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 4 липня найвища температура вдень була 34,4° в 1938р., найнижча вночі 8,8° в 1892р.

У суботу, 5 липня, в центральних, вночі і у північних областях, вдень на сході та південному сході країни місцями короткочасні дощі, грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с. На решті території без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18°, на заході країни 9-14°, вдень 23-28°; у південній частині вночі 16-21°, вдень 28-33°.

У Києві у суботу вночі короткочасні дощі, грози; вдень без опадів. Температура вночі 14-16°, вдень 24-26°.

Теги: #прогноз_погоди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:49 02.07.2025
Спека очікується по всій Україні в найближчі дні, місцями невеликі короткочасні дощі

Спека очікується по всій Україні в найближчі дні, місцями невеликі короткочасні дощі

12:43 30.06.2025
В Україні наступні дві доби без опадів

В Україні наступні дві доби без опадів

12:48 29.06.2025
Відносно прохолодна погода очікується в Україні на початку тижня, місцями дощі та грози

Відносно прохолодна погода очікується в Україні на початку тижня, місцями дощі та грози

12:52 26.06.2025
В найближчі дні в Україні пройдуть короткочасні дощі, місцями грози

В найближчі дні в Україні пройдуть короткочасні дощі, місцями грози

13:11 25.06.2025
В Україні буде тепла погода, на півночі та в центрі - короткочасні дощі, місцями грози

В Україні буде тепла погода, на півночі та в центрі - короткочасні дощі, місцями грози

13:02 23.06.2025
Дощі та грози будуть по всій Україні в найближчі дні

Дощі та грози будуть по всій Україні в найближчі дні

14:06 22.06.2025
Найближчі дні стануть теплішими, очікуються короткочасні дощі з грозами

Найближчі дні стануть теплішими, очікуються короткочасні дощі з грозами

12:21 19.06.2025
В Україні в найближчі дві доби очікуються невеликі короткочасні дощі

В Україні в найближчі дві доби очікуються невеликі короткочасні дощі

12:37 18.06.2025
В північно-східних районах України в найближчі дві доби очікуються короткочасні дощі

В північно-східних районах України в найближчі дві доби очікуються короткочасні дощі

13:14 16.06.2025
Дощі з грозами пройдуть у західних, північних та східних областях України у вівторок

Дощі з грозами пройдуть у західних, північних та східних областях України у вівторок

ВАЖЛИВЕ

Ощадбанк виграв апеляцію в Парижі щодо компенсації Росією $1,5 млрд збитків за втрачені кримські активи

Україна добилася збільшення потужності перетину для експорту е/е з 650 МВт до 900 МВт

У Полтаві внаслідок ворожої атаки двоє людей загинули, ще 11 поранено

Ворог атакував Полтаву, виникли пожежі, зокрема в міському ТЦК, є загиблі і поранені

США припинили постачання деяких видів зброї Україні, інших продовжать, як і ракет для ППО, – Держдеп

ОСТАННЄ

У ПП "Солотвино" тимчасово призупинять оформлення транспортних засобів

Ощадбанк виграв апеляцію в Парижі щодо компенсації Росією $1,5 млрд збитків за втрачені кримські активи

Град та шквали можуть ускладнити роботу комунальних підприємств та транспорту у п'ятницю

У Києві обмежено рух вантажівок через спеку

Зеленський прибув до Данії, де візьме участь у заходах щодо початку головування країни в ЄС

Кмитівський музей пошкоджено вибуховою хвилею

Зеленський прибув до Данії, де візьме участь у заходах щодо початку головування країни в ЄС

США й Україна працюють над організацією телефонної розмови між Зеленським і Трампом

Внаслідок ворожої атаки по ТЦК в Полтаві постраждало, попередньо, 4 військових – ЗМІ

Чернишов задекларував 2,2 млн грн витрат на адвокатські послуги

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА