Спека відступить на південь України до вихідних, місцями дощі з грозами, подекуди град та шквали

Короткочасні дощі, грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с очікуються вдень у п'ятницю, 4 липня, у західних, північних та Вінницькій областях, у інших регіонах без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер в цей день переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, на сході країни 11-16°; вдень 28-33°, у Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях місцями сильна спека 35°, на північному заході країни 20-25°.

У Києві 4 липня вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, грози, град та шквали 15-20 м/с. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 30-32°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 4 липня найвища температура вдень була 34,4° в 1938р., найнижча вночі 8,8° в 1892р.

У суботу, 5 липня, в центральних, вночі і у північних областях, вдень на сході та південному сході країни місцями короткочасні дощі, грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с. На решті території без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18°, на заході країни 9-14°, вдень 23-28°; у південній частині вночі 16-21°, вдень 28-33°.

У Києві у суботу вночі короткочасні дощі, грози; вдень без опадів. Температура вночі 14-16°, вдень 24-26°.