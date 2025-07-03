Ворог з дрону зранку атакував херсонця, він в лікарні - Прокудін

Російські війська вранці четверга з дрону атакували херсонця, у стані середньої тяжкості його доставили в лікарню, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Зранку росіяни атакували з дрона чоловіка у Дніпровському районі Херсона", - написав він в телеграмі.

За словами Прокудіна, 74-річний херсонець дістав вибухову травму, контузію, уламкові поранення обличчя та ноги.

Сін зазначив, що бригада "швидкої" доставила постраждалого до лікарні у середньому стані тяжкості.

Джерело: https://t.me/khersonskaODA/38519