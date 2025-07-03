Інтерфакс-Україна
Події
07:24 03.07.2025

Ворог з дрону зранку атакував херсонця, він в лікарні - Прокудін

1 хв читати

Російські війська вранці четверга з дрону атакували херсонця, у стані середньої тяжкості його доставили в лікарню, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Зранку росіяни атакували з дрона чоловіка у Дніпровському районі Херсона", - написав він в телеграмі.

За словами Прокудіна, 74-річний херсонець дістав вибухову травму, контузію, уламкові поранення обличчя та ноги.

Сін зазначив, що бригада "швидкої" доставила постраждалого до лікарні у середньому стані тяжкості.

Джерело: https://t.me/khersonskaODA/38519

Теги: #дрон #херсон #постраждалий

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:32 02.07.2025
Внаслідок ранкового обстрілу Херсона поранено чоловіка — ОВА

Внаслідок ранкового обстрілу Херсона поранено чоловіка — ОВА

07:01 02.07.2025
Російські війська обстріляли лікарню в Херсоні, постраждали вісім людей – ОВА

Російські війська обстріляли лікарню в Херсоні, постраждали вісім людей – ОВА

12:01 30.06.2025
Окупанти вперше атакували Харків безпілотником нового типу – мер

Окупанти вперше атакували Харків безпілотником нового типу – мер

21:20 29.06.2025
Вибухотехніки знешкодили "Молнію", що впала у приватному домоволодінні і не здетонувала

Вибухотехніки знешкодили "Молнію", що впала у приватному домоволодінні і не здетонувала

19:12 29.06.2025
Ще дві людини в Херсоні постраждали внаслідок атаки ворожого дрону - ОВА

Ще дві людини в Херсоні постраждали внаслідок атаки ворожого дрону - ОВА

19:10 29.06.2025
Ще дві людини в Херсоні постраждали внаслідок атаки ворожого дрону - ОВА

Ще дві людини в Херсоні постраждали внаслідок атаки ворожого дрону - ОВА

18:11 29.06.2025
Під російський обстріл у неділю потрапив мешканець Херсона - ОВА

Під російський обстріл у неділю потрапив мешканець Херсона - ОВА

10:03 27.06.2025
Збитий у червні іранський Shahed містить мінікомпʼютер Nvidia для задач ШІ та відео – ГУР

Збитий у червні іранський Shahed містить мінікомпʼютер Nvidia для задач ШІ та відео – ГУР

02:59 25.06.2025
Одна людина постраждала через атаку російських дронів по Харкову - мер

Одна людина постраждала через атаку російських дронів по Харкову - мер

22:10 24.06.2025
Одну людину поранено внаслідок атаки російського дрона по Купʼянську - прокуратура

Одну людину поранено внаслідок атаки російського дрона по Купʼянську - прокуратура

ВАЖЛИВЕ

Два вибухи стались на Житомирщині, відомо про 2 загиблих і 15 постраждалих – глава обладміністрації

Джерело спростувало інформацію УПЦ (МП) про відсутність паспорта РФ у митрополита Онуфрія (фото)

Єрмак радить менше рефлексувати "на гучні заголовки про оборонку": вагу має лише офіційна інформація

За Чернишова внесено заставу згідно з рішенням суду

СБУ повідомляє про припинення громадянства України митрополита Онуфрія

ОСТАННЄ

Окупанти вдарили з артилерії по Нікопольщині – глава Дніпропетровської ОВА

Окупанти обстріляли 9 населених пунктів Запорізької області, постраждала літня жінка - Федоров

З атакованої російськими БпЛА багатоповерхівки в Одесі рятувальники евакуювали 50 осіб

3 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Ще один конгресмен США обурений призупиненням поставок зброї Україні

Ворог атакував Одесу БпЛА, пошкоджені житлові будинки - Кіпер

Пентагон надає Трампу рекомендації щодо військової допомоги Україні - речник

АЗК "Укрнафти" несуттєво постраждала від вибухів на трасі М06 і продовжує працювати у штатному режимі

ЗСУ ліквідували понад 120 окупантів на Покровському напрямку, всього на фронті 140 боїв - Генштаб

До 24 зросла кількість постраждалих через вибух на трасі М-06 на Житомирщині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА