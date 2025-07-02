Інтерфакс-Україна
Події
17:31 02.07.2025

Генпрокурор: викрито зловживання на поставках гвинтівок у неповній комплектації, що спричинило збитки на понад 33 млн грн

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Генпрокурор: викрито зловживання на поставках гвинтівок у неповній комплектації, що спричинило збитки на понад 33 млн грн
Фото: https://t.me/ruslan_kravchenko_ua/

Правоохоронці викрили факти зловживання в оборонній сфері, що спричинило збитки на суму понад 33 млн грн: Міністерство оборони уклало контракт із приватною компанією, яка поставила гвинтівки не у повній комплектації, повідомляє генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"Ще один епізод зловживань у сфері державних закупівель. Цього разу — в оборонному секторі. Прокурори Офісу Генерального прокурора разом зі слідчими Головного слідчого управління СБУ викрили схему, яка завдала державі збитків у понад 33 мільйони гривень", - написав генпрокурор в телеграм-каналі в середу.

За його словами, у березні 2022 року Міністерство оборони уклало контракт із приватною компанією на постачання великокаліберних гвинтівок на загальну суму в понад 363 млн грн.

"Однак, компанія поставила гвинтівки у не повній комплектації. Судова економічна експертиза: підтверджені збитки державі — 33,413 млн грн", - зазначив Кравченко.

Він додав, що колишньому посадовцю Міноборони та керівнику компанії повідомлено про підозру: ст. 28 ч. 2, ст. 114-1 ч. 2, ст. 191 ч. 5 КК України.

"Водночас триває технічна експертиза самих гвинтівок. Після неї — додаткові судові експертизи: товарознавча й економічна", - уточнив він.

Генпрокурор підсумував: "Що принципово: оборонний сектор — зона особливої уваги прокуратури. Будь-яке зловживання на крові — отримає правову відповідь. Оцінювати будемо не гасла — а дії, факти і наслідки".

Теги: #оборонна_сфера #генпрокурор

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