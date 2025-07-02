Інтерфакс-Україна
Події
11:41 02.07.2025

Bolt обмежив доступ водія, який вдарив співачку Матвієнко, до платформи і готовий співпрацювати з поліцією

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Bolt обмежив доступ водія, який вдарив співачку Матвієнко, до платформи і готовий співпрацювати з поліцією
Фото: https://www.facebook.com/TonyaMatvienko

Сервіс таксі Bolt обмежив доступ водія, який вдарив співачку Тоню Матвієнко, до платформи і готовий співпрацювати з поліцією.

"Ми глибоко стурбовані цією ситуацією, адже дії водіїв є неприпустимими. Компанія Bolt дуже серйозно сприймає будь-які скарги на поведінку водіїв. Безпека всіх пасажирів і водіїв є нашим максимальним пріоритетом. Bolt не терпить фізичного, вербального насильства або грубої поведінки", - йдеться в коментарі Bolt до допису співачки в мережі Instagram.

У сервісі зазначили, що у результаті внутрішнього розслідування Bolt обмежив доступ водія до платформи.

"Компанія Bolt готова співпрацювати з поліцією та надавати їй всю необхідну інформацію по цьому випадку", - йдеться в коментарі.

Раніше співачка Тоня Матвієнко повідомила в мережі Instagram, що 30 червня під час поїздки у таксі Bolt водій поводився агресивно, а згодом вдарив її.

2 липня поліція Києва заявила, що затримала таксиста, який вдарив артистку, а також, що дізнавачі Печерського управління поліції розслідують кримінальне провадження, розпочате за ч. 1 ст. 126 кримінального кодексу України - побої і мордування.

Теги: #bolt #тоня_матвієнко #таксист

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