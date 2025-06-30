Полоненому окупанту, причетному до розстрілу українських військовополонених на Харківщині, повідомлено про підозру – СБУ

Слідчі УСБУ в Харківській області за процесуального керівництва облпрокуратури зібрали доказову базу щодо російського військового, який брав участь у розстрілах полонених воїнів ЗСУ на Волчанському агрегатному заводі у минулому році.

"Невдовзі після вчинення воєнних злочинів окупант сам потрапив у полон Сил оборони і наразі перебуває під вартою. Йдеться про 36-річного громадянина РФ Сергія Тужилова, стрільця-штурмовика 69-ї мотострілецької дивізії 6-ї армії країни-агресора. За матеріалами справи, зловмисник має дві судимості за розбій і наркоторгівлю", – повідомляє СБУ.

За інформацією пресслужби Харківської облпрокуратури, підозрюваний має звання молодший сержант, його позивний - "Алтай". Він виконував функції заступника командира групи військовослужбовців, дислокованої на захопленому Вовчанському агрегатному заводі під час повторного наступу агресора на Харківську область у травні-вересні 2024 року. Під його фактичним керівництвом та за наказом старшого командування було вбито українських військовополонених.

Перший випадок задокументовано 16 червня 2024 року. Військовослужбовець ЗСУ – гранатометник, втративши орієнтацію в зоні бойових дій, випадково зайшов на позиції російських окупантів, які на той момент контролювали територію заводу. Відсутність зброї та переважаючі сили противника змусили українського бійця здатися.

Після допиту, який проводив "Алтай" разом з іншими окупантами, зібрана інформація була передана командуванню. Воно віддало наказ вбити українського військовополоненого.

"Алтай" запропонував одного з підлеглих на роль виконавця, детально проінструктував його, вибрав місце для розстрілу (контрольно-пропускний пункт на території заводу) та сам забезпечував прикриття. Військовослужбовця ЗСУ розстріляли в голову з автомата.

Другий епізод мав місце 2–3 липня 2024 року. У ході бою в районі Вовчанська двоє українських військовослужбовців потрапили в російський полон. Їх доставили на територію заводу, де прив’язали до стовпів у приміщенні так званої адмінки.

Після допиту "Алтай" передав отриману інформацію командиру і той знову віддав наказ убити військовополонених зі словами "Відправте їх до Бандери". "Алтай" разом з військовослужбовцем з позивним "Кот" розстріляв українських військових у господарському приміщенні на території заводу. Тіла військовополонених залишили на місці злочину.

24 вересня минулого року спецпідрозділи ГУР МО України в ході успішного завершення операції по звільненню території Вовчанського агрегатного заводу взяли в полон російських фігурантів, серед яких був і "Алтай".

Вони були доставлені до одного з прифронтових міст Харківщини, де прокурори проводили їх первинний допит з метою встановлення всіх обставин та розкриття воєнних злочинів.

"Алтаю" оголошено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (пособництво у жорстокому поводженні з військовополоненим, поєднане з умисним вбивством) та - ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини, поєднані з умисним вбивством, вчинені за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Максимальна санкція статей передбачає довічне ув'язнення.