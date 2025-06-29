Інтерфакс-Україна
Події
13:26 29.06.2025

Ворожі дрони пошкодили 12 житлових будинків в Лебедині на Сумщині

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Жертв і постраждалих серед цивільного населення, за попередніми даними, немає внаслідок атаки російських БпЛА в ніч на неділю на місто Лебедин Сумського району, але пошкоджень зазнали дві адмінбудівлі та 12 приватних житлових будинків.

"Росіяни атакували місто трьома безпілотниками. Один із них, на щастя, не здетонував. На місці триває ліквідація наслідків. Людям надається необхідна допомога", - написав глава Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров в Телеграм в неділю вранці.

Від Лебедина до кордону з РФ 60 км. У місті до повномасштабного вторгнення РФ проживало 23,9 тис. жителів.

Теги: #сумська_область #бпла_рф

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