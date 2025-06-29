Ворожі дрони пошкодили 12 житлових будинків в Лебедині на Сумщині

Жертв і постраждалих серед цивільного населення, за попередніми даними, немає внаслідок атаки російських БпЛА в ніч на неділю на місто Лебедин Сумського району, але пошкоджень зазнали дві адмінбудівлі та 12 приватних житлових будинків.

"Росіяни атакували місто трьома безпілотниками. Один із них, на щастя, не здетонував. На місці триває ліквідація наслідків. Людям надається необхідна допомога", - написав глава Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров в Телеграм в неділю вранці.

Від Лебедина до кордону з РФ 60 км. У місті до повномасштабного вторгнення РФ проживало 23,9 тис. жителів.