Президент Польщі Дуда прибув з візитом до Києва

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Президент Польщі Анджей Дуда у суботу, 28 червня, прибув з візитом до Києва, повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга.

"Я був радий привітати справжнього друга України Анджея Дуду на Центральному залізничному вокзалі Києва сьогодні вранці. Президент Дуда стояв поруч з Україною у найважчі часи повномасштабної російської агресії. Ми вдячні йому та всім полякам, які продемонстрували справжню солідарність з Україною. Наш гість відсвяткує з нами День Конституції України та зустрінеться з Президентом Володимиром Зеленським", - написав Сибіга у мережі Х ранком у суботу.