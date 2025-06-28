Інтерфакс-Україна
Події
10:42 28.06.2025

Президент Польщі Дуда прибув з візитом до Києва

1 хв читати
Президент Польщі Дуда прибув з візитом до Києва
Фото: https://x.com/andrii_sybiha/

Президент Польщі Анджей Дуда у суботу, 28 червня, прибув з візитом до Києва, повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга.

"Я був радий привітати справжнього друга України Анджея Дуду на Центральному залізничному вокзалі Києва сьогодні вранці. Президент Дуда стояв поруч з Україною у найважчі часи повномасштабної російської агресії. Ми вдячні йому та всім полякам, які продемонстрували справжню солідарність з Україною. Наш гість відсвяткує з нами День Конституції України та зустрінеться з Президентом Володимиром Зеленським", - написав Сибіга у мережі Х ранком у суботу.

Теги: #візит #сибіга #дуда

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:29 28.06.2025
Законопроєкт Грема щодо санкцій проти РФ може відіграти визначальну роль у досягненні перемир'я - Сибіга

Законопроєкт Грема щодо санкцій проти РФ може відіграти визначальну роль у досягненні перемир'я - Сибіга

23:52 27.06.2025
Сибіга: Час перейти від використання відсотків із заморожених російських активів до використання самих активів

Сибіга: Час перейти від використання відсотків із заморожених російських активів до використання самих активів

11:54 26.06.2025
Україна закликає до реформи ООН, яка обмежить право вето у випадках агресії, геноциду та воєнних злочинів, - Сибіга

Україна закликає до реформи ООН, яка обмежить право вето у випадках агресії, геноциду та воєнних злочинів, - Сибіга

15:15 25.06.2025
Сибіга після Ради НАТО-Україна анонсував нові пакети допомоги та інвестиції

Сибіга після Ради НАТО-Україна анонсував нові пакети допомоги та інвестиції

09:49 25.06.2025
Сибіга після засідання Ради НАТО-Україна: Потрібен більш скоординований тиск, щоб підвищити для РФ ціну війни

Сибіга після засідання Ради НАТО-Україна: Потрібен більш скоординований тиск, щоб підвищити для РФ ціну війни

22:34 24.06.2025
Наступні санкції ЄС завдадуть шкоди військовому бюджету Путіна - Сибіга

Наступні санкції ЄС завдадуть шкоди військовому бюджету Путіна - Сибіга

12:21 24.06.2025
Сибіга та Кубіліюс домовилися про подальшу координацію та роботу над посиленням потенціалу України

Сибіга та Кубіліюс домовилися про подальшу координацію та роботу над посиленням потенціалу України

11:36 24.06.2025
Сибіга і глава МЗС Бахрейну обговорили дипломатичні зусилля, спрямовані на наближення справедливого миру для України та Європи

Сибіга і глава МЗС Бахрейну обговорили дипломатичні зусилля, спрямовані на наближення справедливого миру для України та Європи

15:35 23.06.2025
Глава МЗС України та Франції домовилися працювати над додатковим посиленням української спроможності у сфері ППО

Глава МЗС України та Франції домовилися працювати над додатковим посиленням української спроможності у сфері ППО

09:53 23.06.2025
Путін продовжує вбивства в Україні, щоб змусити США виглядати слабкими, – Сибіга

Путін продовжує вбивства в Україні, щоб змусити США виглядати слабкими, – Сибіга

ВАЖЛИВЕ

Ворог атакував Україну 23-ма ударними БпЛА, знешкоджено 22, зафіксовано влучання у 1 локації в Одесі, а також падіння збитих на 8 локаціях - ПС

СБУ та ССО знищили два російські літаки СУ-34 на аеродромі Маринівка у Волгоградській області, ще два пошкодили

ВАКС обрав запобіжний захід Чернишову у вигляді застави в 120 млн грн

Членами розширеної Ради підприємництва стали 77 бізнесменів, Єрмак, Свириденко, бізнес-омбудсмен, представник ФРУ, секретарем – Каціон

Зеленський та РНБО доручили забезпечити у бюджетній декларації-2026-2028 необхідні гроші на нацбезпеку та оборону та опрацювати збільшення виплат військовим

ОСТАННЄ

Країни Балтії повідомили ООН про вихід із конвенції щодо заборони протипіхотних мін

Трамп спростував повідомлення ЗМІ про плани США профінансувати іранську мирну ядерну програму

Внаслідок дронової атаки по Одесі і області загинули двоє місцевих жителів, ще 17 постраждали - прокуратура

До 14 зросла кількість постраждалих в Одесі, серед них троє дітей - ОВА

Ворог атакував Україну 23-ма ударними БпЛА, знешкоджено 22, зафіксовано влучання у 1 локації в Одесі, а також падіння збитих на 8 локаціях - ПС

В Одесі до 9 зросла кількість постраждалих через удар БпЛА по багатоповерхівці - поліція

Єрмак: сучасна Конституція є спадкоємицею конституції Пилипа Орлика

Сирський військовим в День Конституції: це правове ядро держави і ми стоїмо 11-й рік в обороні

Через російські обстріли загинула одна людина та троє постраждали на Херсонщині - ОВА

Окупанти за добу втратили 1 тис. осіб та 131 од. автотехніки - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА