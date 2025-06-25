РФ використовує модернізовані "білі Шахеди" з ШІ та радіокеруванням

Російські війська почали використовувати вдосконалені версії іранських безпілотників "Шахед" – вони оснащені камерами, модулями радіокерування та елементами штучного інтелекту, повідомляє Associated Press.

"Минулого тижня українські мисливці за дронів, які збирали уламки нічного штурму російських міст, знайшли зброю, яка виділялася з-поміж інших. Він мав удосконалену камеру, обчислювальну платформу на базі штучного інтелекту та радіозв'язок, що дозволяло оператору дистанційно керувати ним з Росії", - йдеться у повідомленні на сайті АР у середу.

Повідомляється, що він також містив нову технологію захисту від перешкод, вироблену в Ірані.

Як зазначається, на озброєння росіян надійшли так звані "білі Шахеди" - дрони з новими технологіями, що дозволяють вражати рухомі цілі або об'єкти критичної інфраструктури. Вартість такої електроніки є високою, тому ймовірне застосування таких БпЛА обмежиться точковими атаками.

Зазначається, що попередні версії "Шахедів" не мали можливості змінювати маршрут або цілитись у рухомі об’єкти, тому їх було легше збивати. Наявність радіозв’язку на нових дронах дозволяє оператору керувати ними в режимі реального часу, зокрема з території Росії. Останнім часом в уламках збитих дронів виявляли багатоканальні антени китайського виробництва та модулі електронної боротьби, виготовлені в Ірані. Це свідчить про гібридне походження "модернізованих" БпЛА.

Є припущення, що частина таких дронів може бути не іранського, а російського виробництва - зокрема, продукції підприємства "Алабуга". За словами експерта, серійного випуску високотехнологічних "Шахедів" очікувати не варто через вартість компонентів, натомість можливе налагодження масового виробництва дешевших варіантів під назвою "Герань".

Попри нові можливості, радіокеровані дрони залишаються вразливими до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), що дає Україні потенційні шанси ефективної протидії.