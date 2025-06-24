Мерц: Путін розуміє лише мову сили, з ним треба говорити цією мовою

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Володимир Путін "розуміє лише мову сили", тому заради досягнення миру з ним треба "говорити цією мовою".

"Тривалий мир для України вимагає бажання всіх сторін. Новою хвилею атак Росія чітко дала зрозуміти, що вона її не має. Путін розуміє лише мову сили. Саме тому працювати заради миру означає говорити цією мовою", - написав він у соцмережі Х у віторок.