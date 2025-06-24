Три жертви та троє постраждалих внаслідок ворожого удару по Сумщині - ОВА

Три людини загинули, серед яких 8-річна дитина, та ще троє постраждали внаслідок ворожого удару по Сумській області, повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

"Маємо інформацію про трьох загиблих. Серед них – 8-річний хлопчик. Його тіло дістали з-під завалів зруйнованого будинку", - сказано в телеграм-каналі.

Також загинули чоловік і жінка, зазначив Григоров.

"Удар забрав життя людей з різних родин. Усі вони жили на одній вулиці. Лягли спати у своїх домівках. Але російські дрони перервали їхній сон – назавжди", - сказано в повідомленні.

Крім того, ще трьох людей витягли з-під завалів. Одна людина – у тяжкому стані. Усі госпіталізовані.

Також внаслідок ворожого удару зруйновані та пошкоджені будинки. Після влучань спалахнула пожежа. На місці працюють рятувальники, медики, усі служби. Людям надається необхідна допомога.

Як повідомлялося, у ніч проти вівторка російські окупанти атакували Сумську область ударними безпілотниками, спалахнула пожежа, є постраждалі та руйнування.

Джерело: https://t.me/Sumy_news_ODA/36519