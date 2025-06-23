Дощі та грози будуть по всій Україні в найближчі дні

Короткочасні дощі, місцями грози очікуються в ніч на вівторок, 24 червня, у західних, місцями північних, Вінницькій областях, а вдень по всій Україні, крім південно-східної частини та крайнього заходу, повідомляє Укргідтрометцентр.

Вітер південно-західний, західний 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, на заході, південному заході країни до 18°; вдень 23-28°, у південній частині до 32°, у північній частині 20-25°.

У Києві 24 червня вночі місцями, вдень повсюди короткочасний дощ. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського, в Києві за весь період метеорологічних досліджень з 1881 року найвища температура 24 червня була 35,5° в 2021р., найнижча - 7,8° вище нуля в 1949р.

В ніч на середу, 25 червня, на сході, південному сході України, а вдень місцями у північній частині очікується короткочасний дощ, гроза. На решті території - без опадів.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°, у північних та західних областях 10-15°; вдень 23-28°, у південній частині та на Закарпатті до 32°, у північній частині 20-25°.

В Києві у середу вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.