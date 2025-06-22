Через атаку ворожих fpv-дронів у селі на Харківщині постраждав літній чоловік

Російські війська у неділю, близько 14:30 атакували FPV-дронами село Постольне Золочівської громади Богодухівського району Харківської області, внаслідок чого постраждав 80-річний місцевий житель.

Як повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури, внаслідок удару спалахнула пожежа на території приватного домоволодіння. Пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди. Постраждалого чоловіка з опіками госпіталізовано.

За фактом атаки розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).