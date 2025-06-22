Інтерфакс-Україна
Події
20:25 22.06.2025

Через атаку ворожих fpv-дронів у селі на Харківщині постраждав літній чоловік

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Через атаку ворожих fpv-дронів у селі на Харківщині постраждав літній чоловік

Російські війська у неділю, близько 14:30 атакували FPV-дронами село Постольне Золочівської громади Богодухівського району Харківської області, внаслідок чого постраждав 80-річний місцевий житель.

Як повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури, внаслідок удару спалахнула пожежа на території приватного домоволодіння. Пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди. Постраждалого чоловіка з опіками госпіталізовано.

За фактом атаки розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

 

Теги: #харківська_область #пострадавшие #атака

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