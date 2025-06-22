135 українців евакуйовано з Ізраїлю

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135 громадян України покинули територію Держави Ізраїль в звʼязку з погіршенням безпекової ситуації. Про це повідомляється на сторінці Посольства України в Ізраїлі у Фейсбук.

"У зв'язку з погіршенням безпекової ситуації на Близькому сході та через триваючі ракетні обстріли Ізраїлю з Ірану, Україна провела евакуацію наших громадян із території Держави Ізраїль.

Так, в ніч з 21 на 22 червня 135 громадян України були доставлені на територію Єгипту через наземний перехід Ейлат/Таба", - зазначається в повідомленні.

Посольство забезпечило перевезення українців з Тель-Авіву на пункт пропуску з АРЄ, після чого група евакуйованих прямуватиме за маршрутом аеропорту в м.Шарм-ель-Шейх (Єгипет) - Кишинів-Одеса-Київ.

"Окрім українців, які опинились у скрутному становищі в Ізраїлі та потребували евакуації, було надано також сприяння у виїзді громадянам Естонії (1 особа), Латвії (13 осіб), Молови (19 осіб) та Азербайджану (7 осіб).

Евакуація українських громадян відбувається у тісній співпраці та координації посольств України в Ізраїлі, Єгипті та Молдові", - йдеться в повідомленні.

На сторінці Посольства також оприлюднені джерела інформування про безпекову ситуацію та повітряні загрози, а також перелік актуальних маршрутів виїзду з Ізраїлю з усіма інструкціями та контактами.