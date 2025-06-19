"Метінвест" допоміг в обладнанні п’яти командно-штабних машин для підрозділів Сухопутних військ України

Гірничо-металургійна група "Метінвест" в межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт" Ріната Ахметова допомогла у обладнанні п’яти командно-штабних машин для підрозділів Сухопутних військ України.

Згідно із пресрелізом групи у четвер, "Метінвест" профінансував роботи з повного технічного переоснащення командно-штабних машин (КШМ) на базі броньованої машини "Козак". Укомплектовані найсучаснішим комунікаційним обладнанням машини вже вирушили на найгарячіші ділянки фронту.

При цьому відзначається, що п’ять новітніх рухомих пунктів управління отримали зв’язківці одного з підрозділів Сухопутних військ України. Виконано обладнання комфортних робочих місць особового складу та встановлення найсучаснішої комунікаційної техніки, засобів захисту зв’язку, стійких до РЕБів, автоматизації, автономного резервного живлення та іншого обладнання.

"Метінвест" скерував на ці цілі майже 2 млн грн.

Штабні машини призначені для забезпечення цілодобового сталого радіозв’язку та управління у тактичній ланці сухопутних військ за будь-яких погодних умов та пори року, у русі та на стоянці.

Військові відзначають: для переобладнання у командно-штабну машину "Козак" був обраний невипадково. Бойова машина гарно захищена бронею, мобільна, дуже містка та дозволяє розмістити усе необхідне обладнання та організувати комфортні робочі місця для особового складу.

"Найсучасніша технологічна начинка дозволяє командиру відслідковувати ситуацію на полі бою у режимі реального часу, консолідуючи данні безпілотної розвідки та інших систем. Об’єктивна та повна поінформованість дозволяє штабу приймати оперативні рішення, спрямовані на підвищення ефективності дій підрозділів та збереження життів бійців", - зазначив заступник командира роти Дмитро.

КШМ обладнано з урахуванням бойового досвіду та потреб української армії, тут застосовано сучасні технологічні рішення, які убезпечують екіпаж машини від ризиків воєнного часу.

"Інформація – це зброя, надто в армії, яка боронить країну від ворожої навали. Щоб ця зброя завжди була точною та гострою, допомагала українським воїнам ефективно вести бій та зберегти особовий вклад, ми закрили потребу у оперативному переобладнанні командно-штабних машин. Адже сучасна війна – це перш за все війна новітніх технологічних рішень, тож такі командні комплекси незамінні для нашої армії", – зауважив операційний директор "Метінвеста" Олександр Мироненко.

За три роки повномасштабного вторгнення група "Метінвест" спрямувала на допомогу Україні та її громадянам 9,28 млрд грн, з яких 4,9 млрд грн – на потреби армії в межах мілітарної ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова.