Обрано новий склад Наукового комітету Нацради з питань розвитку науки і технологій

Обрано новий склад Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, повідомляє Міністерство освіти і науки України.

"За підсумками розгляду кандидатур члени Ідентифікаційного комітету обрали 12 осіб для призначення до складу Наукового комітету (на заміну членів, призначених відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України від 04.08.2021 № 902-р), а також 10 осіб до резерву. Формування резервного складу забезпечить оперативне заміщення членів Наукового комітету, повноваження яких можуть бути достроково припинені між конкурсами", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зокрема, до основного складу Наукового комітету увійшли: доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри квантової теорії поля та космомікрофізики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка Станіслав Вільчинський; доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу водної радіоекології, Інститут гідробіології НАН України Дмитро Гудков; доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу систематики ентомофагів та екологічних основ біометоду, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України Олексій Гумовський; доктор економічних наук, професор, завідувачка відділу економіко-екологічного розвитку приморських регіонів, Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України Ольга Єрмакова; доктор політичних наук, професор, професор кафедри політології, Львівський національний університет імені Івана Франка Віталій Литвин; доктор технічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи, Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України Олексій Меркулов; доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет Наталія Пашковська; доктор медичних наук, професор, керівник Центру біомедичних досліджень, Сумський державний університет Максим Погорєлов; доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри електротехніки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського В’ячеслав Прус; доктор технічних наук, професор, заступник начальника з навчальної роботи, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Володимир Таршин; доктор фізико-математичних наук, старший дослідник, завідувач лабораторії сильнокорельованих низько-вимірних систем, Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України Сергій Шарапов; доктор фізико-математичних наук, старший дослідник, завідувач лабораторії фізики конструкційних матеріалів, Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України Владислав Шиванюк.

У відомстві відзначили, що наступним етапом є підготовка проєкту розпорядження Кабінету міністрів про затвердження нового складу Наукового комітету.