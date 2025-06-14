Інтерфакс-Україна
Події
01:37 14.06.2025

Окупанти втратили 287 військових на Покровському напрямку - Генштаб

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Російські окупанти втратили на Покровському напрямку в пʼятницю 287 військових, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на Покровському напрямку втратили 287 осіб убитими та пораненими", - сказано в повідомленні.

Крім того знищили дев’ять автомобілів, три БпЛА, 18 мотоциклів, два засоби РЕБ, антену зв’язку, два термінали супутникового зв’язку та одне укриття. Також українські захисники уразили два артилерійських засоби.

Загалом на цьому напрямку загарбники 44 рази намагалися прорвати оборону у районах населених пунктів Попів Яр, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Горіхове та Олексіївка.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/25430

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

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