Через вечірній удар ворожої "Молнії" по Харкову постраждала мирна мешканка - прокуратура

Правоохоронці задокументували наслідки удару БпЛА "Молнії", який ЗС РФ завдали по території приватного домоволодіння у Салтівському районі Харкова ввечері 11 червня.

"Пошкоджено будинок, паркан, два авто. 51-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).