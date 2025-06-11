Інтерфакс-Україна
Події
22:40 11.06.2025

Через вечірній удар ворожої "Молнії" по Харкову постраждала мирна мешканка - прокуратура

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Правоохоронці задокументували наслідки удару БпЛА "Молнії", який ЗС РФ завдали по території приватного домоволодіння у Салтівському районі Харкова ввечері 11 червня.

"Пошкоджено будинок, паркан, два авто. 51-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Теги: #харків #постраждала #удар

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