Інтерфакс-Україна
Події
20:51 11.06.2025

Рятувальники знайшли ще одне тіло загиблого під завалами внаслідок російської атаки по Харкову 7 червня

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Рятувальники знайшли ще одне тіло загиблого під завалами внаслідок російської атаки по Харкову 7 червня
Фото: https://t.me/

Під завалами будівлі підприємства в Київському районі Харкова, зруйнованої внаслідок комбінованої масованої ворожої атаки 7 червня, тіло третьої загиблої від завалами особи.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківської області.

Раніше повідомлялося, що протягом 11 червня було деблоковано тіла двох загиблих, за попередніми даними, жінок. Через це загальна кількість загиблих внаслідок масштабної комбінованої російської атаки по Харкову 7 червня зросла до пʼятьох людей.

Теги: #харків #жертви #атака

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