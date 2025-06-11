Рятувальники знайшли ще одне тіло загиблого під завалами внаслідок російської атаки по Харкову 7 червня

Фото: https://t.me/

Під завалами будівлі підприємства в Київському районі Харкова, зруйнованої внаслідок комбінованої масованої ворожої атаки 7 червня, тіло третьої загиблої від завалами особи.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківської області.

Раніше повідомлялося, що протягом 11 червня було деблоковано тіла двох загиблих, за попередніми даними, жінок. Через це загальна кількість загиблих внаслідок масштабної комбінованої російської атаки по Харкову 7 червня зросла до пʼятьох людей.