Інтерфакс-Україна
Події
16:44 08.06.2025

Ситуація на кордоні Сумщини напружена, але під контролем, підстав для евакуації з Сум немає – очільник ОВА

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Ситуація на кордоні Сумщини напружена, але під контролем Збройних сил України, підстав для евакуації з міста Суми наразі немає, заявив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Підстав для евакуації з міста Суми наразі немає. Ситуація на кордоні Сумщини напружена, але під контролем Сил оборони та підрозділів Збройних сил України", - написав він у телеграмі у неділю.

Він зазначив, що останнім часом у медіа та телеграм-каналах ширяться емоційні заяви різних людей щодо безпекової ситуації в області.

"Закликаю орієнтуватися виключно на офіційні джерела", - наголосив Григоров та додав, що "обласна влада перебуває у постійній координації з військовим командуванням. Усі рішення приймаються вчасно та відповідально".

За його словами, з прикордонних районів, які систематично обстрілюються, триває евакуація цивільного населення. За останній тиждень на безпечніші території виїхали майже 900 людей.

Григоров зазначив, що до евакуаційних заходів залучені районні адміністрації, рятувальники, поліція, волонтерські організації. "В області функціонують транзитні центри та пункти тимчасового розміщення – ресурси для прийому людей є", - запевнив очільник ОВА.

"Ми не недооцінюємо загроз. Але й не перебільшуємо. Військові діють злагоджено, тримають рубежі та стримують спроби противника просунутися вглиб області", - сказав Григоров.

За його словами, найінтенсивніші бойові дії, як і до цього, відбуваються на прикордонні, зокрема в Юнаківській та Хотінській громадах. Ворог намагається розширити зону активних бойових дій, діє малими групами, однак наші захисники не дають йому закріпитися.

"Закликаю довіряти офіційним джерелам та підтримувати наших військових", - ще раз наголосив очільник ОВА.

Теги: #сумщина

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