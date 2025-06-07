Кількість постраждалих у Харкові через авіаудар зросла до 16

Кількість постраждалих внаслідок ворожого авіаудару по Харкову станом на 19:00 зросла до 16 осіб.

Про це міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив у своєму телеграм-каналі.

За інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, 8 постраждалих, серед яких 14-річний хлопець, доставлені до лікарень Харкова.

"Серед постраждалих - троє тяжко поранених", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він також зазначив, що внаслідок удару загинула 30-річна жінка.