Комісія 8-10 червня проведе співбесіди з 16 фіналістами конкурсу на главу БЕБ для визначення переможця 10 червня

Комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) у неділю, 8 червня, починає співбесіди з 16 кандидатами, за результатами яких планує 10 червня у 16:00 визначити переможця.

Як йдеться у повідомленнях на сайті Кабінету міністрів, 8-10 червня співбесіди стартують у 9:00, згідно із раніше встановленим графіком у неділю та понеділок комісія заслухає по 6 кандидатів, а у вівторок – 4.

Повідомлялося, що за результатами попередніх етапів найбільш балів набрав керівник Другого Головного підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров – 215,36, за якими йдуть старший детектив НАБУ Роман Яроменок – 199,65 балів, начальник відділу внутрішнього контролю в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі Олександр Ситников — 193,3 бали та керуючий партнер "Форсего Україна" Руслан Пахомов, який працював у медіабізнесі та був колишнім керівником служби боротьби з кіберзлочинністю МВС України – 191 бал.

Не так сильно від них відстали керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Цивінський – 185,65 балів, Руслан Даменцов, який працював у Національному антикорупційному бюро на посаді детектива і старшого детектива, – 183,7 балів та прокурор Офісу генерального прокурора Аттіла Ковчі — 179,65 балів.

Конкурс проводиться в рамках ухваленого Верховною Радою 29 червня 2024 року закону №10439 про перезавантаження БЕБ, що передбачає конкурсний відбір нового керівника за участю експертів, делегованих міжнародними партнерами, а також атестацію працівників Бюро протягом року після призначення нового директора.

Обрання директора БЕБ за результатами цього конкурсу є структурним маяком програми розширеного фінансування з МВФ, термін виконання якого було відкладено до кінця липня цього року.