Інтерфакс-Україна
Події
05:26 07.06.2025

Два ворожі "шахеди" влучили у приватний будинок і територію вищого навчального закладу в Київському районі Харкова - мер

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У Київському районі Харкова зафіксовано два влучання ворожих безпілотників типу "шахед": один потрапив у приватний будинок, інший — на територію вищого навчального закладу.

"У Київському районі маємо інформацію про два влучання ворожих "шахедів": один — у приватний будинок, інший — по території вищого навчального закладу", — повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/2621

Теги: #харків #наслідки #атака

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