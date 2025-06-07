Два ворожі "шахеди" влучили у приватний будинок і територію вищого навчального закладу в Київському районі Харкова - мер

У Київському районі Харкова зафіксовано два влучання ворожих безпілотників типу "шахед": один потрапив у приватний будинок, інший — на територію вищого навчального закладу.

"У Київському районі маємо інформацію про два влучання ворожих "шахедів": один — у приватний будинок, інший — по території вищого навчального закладу", — повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/2621