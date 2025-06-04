Глава Пентагону пропустить "Рамштайн" уперше за три роки
Міністр оборони США Піт Гегсет вперше за три роки пропустить зустріч міжнародної групи для координації військової допомоги Україні, повідомляє Associated Press.
Глава Пентагону Піт Гегсет, який повернувся в неділю із Сінгапуру з конференції з нацбезпеки, прибуде до Брюсселя тільки в середу ввечері, після завершення засідання Контактної групи з оборони України.
Чиновник США на умовах анонімності підтвердив, що Гегсет не братиме участі, зокрема й по відеозв'язку.
Як пише AP, це останній із серії кроків, які США зробили, щоб дистанціюватися від війни в Україні. І це послідувало за попередженням президента Франції Еммануеля Макрона про те, що США та інші ризикують застосувати небезпечні подвійні стандарти, якщо їхня концентрація на потенційному конфлікті з Китаєм здійснюватиметься за рахунок відмови від України.