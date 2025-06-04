Інтерфакс-Україна
Події
05:47 04.06.2025

Для тиску на Росію мають бути скоординовані санкції США та ЄС – Єрмак

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю американському телеканалу Newsmax TV заявив, що санкції, які обговорили у Сенаті США, "дуже ефективні" та мають бути скоординовані з партнерами з ЄС.

"Санкції, які ми сьогодні обговорили у Сенаті, є дуже ефективні. Ці санкції мають бути скоординовані з партнерами з ЄС, і якщо новий пакет санкцій ЄС та США вийде водночас, то це буде дійсно чинити тиск на Росію", - заявив Єрмак.

Керівник ОП наголосив на важливості пошуку нових "реальних і ефективних" санкцій проти РФ. За його словами, такі обмеження дають результат, хоча для цього потрібен певний час. Як приклад він згадав законодавчу ініціативу сенатора Грема щодо санкцій.

"Законодавча ініціатива сенатора Грема щодо санкцій стосується нафти, енергетичного та банківського сектору – це дійсно болючі та дійсно ефективні санкції. Путін зупиниться і піде на перемовини лише коли відчує, що продовження війни буде дорого йому коштувати", - додав Єрмак.

Він також зазначив, що буде обговорювати з американськими парнерами новий військовий пакет допомоги, зазначивши, що "потрібні сильні безпекові домовленості зі Сполученими Штатами".

Джерело: https://x.com/NEWSMAX/status/1930032926982373616

Теги: #сша #санкції #єс #рф

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