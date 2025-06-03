Інтерфакс-Україна
Події
03:40 03.06.2025

Ворожі дрони впали на вулиці Чернігова, є поранені – МВА

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Російські дрони атакували Чернігів, є поранені серед жителів міста, повідомляє начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський у Телеграм.

"Внаслідок падіння шахедів у місті згорів приватний будинок. Пошкоджень зазнали пʼятиповерхівка та декілька приватних будинків. Отримали легкі поранення 2 людини, їм надається уся необхідна допомога. На місці події розгорнуто штаб з ліквідації наслідків. Працюють усі аварійні служби", - написав Брижинський.

Пізніше він поточнив, що "одна людина отримала тяжкі поранення, її направили до медичного закладу; друга отримала поранення середньої тяжкості".

Джерело: https://t.me/bryzynskyi/3146

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Теги: #постраждалі #чернігів #атака #бпла

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