Інтерфакс-Україна
Події
06:36 01.06.2025

Одну людину поранено внаслідок ворожої атаки дронами по Запоріжжю – ОВА

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Одна людина отримала поранення через масований удар ворожих дронів по Запоріжжю, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграм.

"Одна людина поранена, пошкоджені обʼєкти критичної інфраструктури та приватні будинки - ворог атакував Запоріжжя щонайменше сімома "шахедами". Росіяни ударили по приватній забудові. Понівечений будинок. Постраждали і обʼєкти критичної інфраструктури Там сталися займання. Внаслідок атаки постраждала жінка. Їй надається медична допомога", - написав Федоров.

Начальник ОВА опублікував в телеграм-каналі також фото та відео завданих ворогом руйнувань.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/20083

https://t.me/ivan_fedorov_zp/20084

https://t.me/ivan_fedorov_zp/20085

Теги: #запоріжжя #постраждала #атака #бпла

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