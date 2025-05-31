В Пологівському районі в результаті авіаудару загинула 9-річна дівчинка

На Запоріжжі внаслідок нічного авіаудару по Пологівському району загинула 9-річна дівчинка, 16-річний хлопець отримав множинні травми, ампутацію ноги та контузію. Наразі за його життя борються лікарі, повідомляє Національна поліція України.

"30 травня по території регіону військові армії рф 40 разів вдарили з авіації, застосували 376 БпЛА (переважно FPV), 7 разів влучили з реактивних систем залпового вогню та здійснили 205 артобстрілів", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

За фактами воєнних злочинів росіян поліцейські відкрили кримінальні провадження.