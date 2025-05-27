Президент України присвоїв звання Героя України капітану Атаманюку (посмертно)

Президент України присвоїв звання Героя України капітану Антону Атаманюку (посмертно).

Відповідний указ президента №348/2025 від 26 травня опубліковано на сайті очільника держави.

Як повідомляє сайт Хмельницької міської ради, капітан Антон Атаманюк загинув 15 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання біля села Вербове Запорізької області.

Атаманюк після строкової служби у армії вирішив пов’язати свою долю із військовою службою та захистом Вітчизни. Закінчив Одеську військову академію та став офіцером. Служив у хмельницькій частині спеціальних операцій, командир групи спецпризначення, капітан. Від 2014 року захищав Україну на найбільш складних ділянках фронту російсько-української війни. За самовідданість та відвагу, виявлені у боях з ворогом, нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня та орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня (посмертно).

https://www.khm.gov.ua/uk/content/atamanyuk-anton-mykolayovych