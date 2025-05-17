Інтерфакс-Україна
Події
12:36 17.05.2025

Сили оборони збили вночі 36 ворожих дронів з 62, ще 6 локаційно втрачені

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Сили оборони збили вночі 36 ворожих дронів з 62, ще 6 локаційно втрачені
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Українські захисники збили у ніч на суботу, 17 травня, 36 ударних безпілотників типу "Shahed", а також дронів інших типів, випущених російськими окупантами, повідомляє телеграм-канал Повітряних сил Збройних сил України.

"Станом на 12.00 підтверджено збиття 36 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни. 6 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - йдеться в повідомленні.

Загалом окупанти атакували Україну вночі 62-ма БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумська, Одеська, Харківська, Дніпропетровська та Донецька області.

Як повідомлялося, позаминулої ночі окупанти атакували Україну вночі 112-ма БПЛА, з яких 73 були збито та 36 локаційно втрачено. У четвер ворог запустив по Україні 110 дронів (62 збито, 29 локаційно втрачено), у середу – 145 дронів (80 збито, 42 локаційно втрачено) та одну балістичну ракету.

Теги: #атака_бпла_рф

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