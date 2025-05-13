Інтерфакс-Україна
Події
19:56 13.05.2025

У Нечволодівці на Харківщині вже двоє загиблих і четверо постраждалих – Синєгубов

1 хв читати
У Нечволодівці на Харківщині вже двоє загиблих і четверо постраждалих – Синєгубов
Фото: https://www.facebook.com/synegubov.oleg

За оновленими даними, кількість жертв та постраждалих через ворожі авіаудари по Нечволодівці зросла, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов

"Внаслідок обстрілу загинули 80-річний чоловік та 70-річна жінка, тіло якої рятувальники вилучили з-під завалів приватного будинку. Також травми різного ступеня тяжкості отримали 88-річна жінка, 69-річний чоловік та 67-річна і 83-річна жінки. Всім надається висококваліфікована медична допомога", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він також зазначив, що російські війська застосували 3 КАБи.

 

Теги: #харківщина #жертви #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:38 13.05.2025
Безробітний з Харківщини вчинив серію підпалів на залізниці за замовленням спецслужб РФ – прокуратура

Безробітний з Харківщини вчинив серію підпалів на залізниці за замовленням спецслужб РФ – прокуратура

08:08 13.05.2025
Окупанти обстріляли Нікопольщину, постраждав будинок - ОВА

Окупанти обстріляли Нікопольщину, постраждав будинок - ОВА

15:39 12.05.2025
Через ворожий удар на Харківщині поранено мирного мешканця – прокуратура

Через ворожий удар на Харківщині поранено мирного мешканця – прокуратура

13:45 12.05.2025
Загинув працівник "Сумиобленерго" внаслідок атаки російського дрона

Загинув працівник "Сумиобленерго" внаслідок атаки російського дрона

09:40 12.05.2025
У Білозерці на Херсонщині через ворожий обстріл постраждала дитина

У Білозерці на Херсонщині через ворожий обстріл постраждала дитина

17:20 11.05.2025
У Херсоні через обстріл постраждали дві жінки

У Херсоні через обстріл постраждали дві жінки

12:25 11.05.2025
Російські війська вдруге за день атакували с.Павлівка в Запорізькій області, є ще одна поранена

Російські війська вдруге за день атакували с.Павлівка в Запорізькій області, є ще одна поранена

08:35 10.05.2025
Армія РФ атакувала з дрона цивільного в Херсоні, він загинув - Прокудін

Армія РФ атакувала з дрона цивільного в Херсоні, він загинув - Прокудін

19:08 09.05.2025
Внаслідок авіаудару на Сумщині загинула людина, ще одна зазнала поранень – ОВА

Внаслідок авіаудару на Сумщині загинула людина, ще одна зазнала поранень – ОВА

21:38 08.05.2025
Одного цивільного поранено внаслідок атаки дрона у Херсонській області

Одного цивільного поранено внаслідок атаки дрона у Херсонській області

ВАЖЛИВЕ

Україна абсолютно готова до дійсно ефективного формату розмов

Єрмак обговорив із Рубіо перспективи мирних перемовин – Офіс президента

В МЗС України пройшла зустріч з керівником посольства Польщі щодо блокування українсько-польського кордону

Через ворожі авіаудари по Нечволодівці на Харківщині одна людина загинула, ще одна поранена

Зеленський про майбутнє ЗАЕС: Спочатку припинення вогню, а потім будемо говорити про станції

ОСТАННЄ

Свириденко передала в посольство США ноту, яка підтверджує завершення внутрішніх процедур щодо інвестфонду

Україна абсолютно готова до дійсно ефективного формату розмов

Делегація Росії чекатиме на українську 15 травня у Стамбулі - Пєсков

Єрмак обговорив із Рубіо перспективи мирних перемовин – Офіс президента

Трамп заявляє, що має намір скасувати санкції проти Сирії

Будинок ОСББ "Домашній затишок" у Голосіївському районі столиці планує збільшити потужність встановленої СЕС – Кличко

Рубіо та інші офіційні особи США вирушать до Стамбула на переговори України та Росії - Трамп

Двоє чоловіків поранені і пошкоджена багатоповерхівка внаслідок атаки ворожих дронів у Дніпропетровській області

Ердоган повідомив Рютте, що поговорив із Зеленським і Путіним у рамках мирних зусиль

Парламентська ТСК взяла в роботу кейс "Текстиль-Контакту" Соколовського щодо тиску правоохоронців

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА