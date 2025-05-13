У Нечволодівці на Харківщині вже двоє загиблих і четверо постраждалих – Синєгубов

Фото: https://www.facebook.com/synegubov.oleg

За оновленими даними, кількість жертв та постраждалих через ворожі авіаудари по Нечволодівці зросла, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов

"Внаслідок обстрілу загинули 80-річний чоловік та 70-річна жінка, тіло якої рятувальники вилучили з-під завалів приватного будинку. Також травми різного ступеня тяжкості отримали 88-річна жінка, 69-річний чоловік та 67-річна і 83-річна жінки. Всім надається висококваліфікована медична допомога", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він також зазначив, що російські війська застосували 3 КАБи.