Інтерфакс-Україна
Події
16:46 13.05.2025

Окупанти вдарили "Молнією" по Харкову, поки без постраждалих - Синєгубов

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Окупанти вдарили "Молнією" по Харкову, поки без постраждалих - Синєгубов

(оновлено, додано уточнення від міського голови)

ЗС РФ завдали удар БпЛА, за попередніми даними, типу "Молнія" по Шевченківському району Харкова, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"На цю хвилину, без постраждалих. Профільні служби прямують на місце "прильоту", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Трохи пізніше міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що за уточненою інформацією удар зафіксованоу Холодногірському районі.

Теги: #харків #бпла

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