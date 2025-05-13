Інтерфакс-Україна
Події
07:34 13.05.2025

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області – ОВА

1 хв читати
Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області – ОВА

Російські війська за добу здійснили 454 обстріли у 14 населених пунктах Запорізької області, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти завдали 454 удари по 14 населених пунктах Запорізької області", - написав він в телеграмі.

За словами Федорова, війська РФ здійснили 5 авіаційних ударів по Новояковлівці, Гуляйполю та Червоному, а 255 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Лобкове, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

Також 8 обстрілів із РСЗВ накрили Жовту Кручу, Лобкове, Кам'янське, Малу Токмачку та Новоандріївку, а 186 артобстрілів завдано по території Лобкового, Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Преображенки, Чарівного та Новодарівки.

Крім того, надійшло 22 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків, господарських будівель та автомобілів. Мирні мешканці не постраждали.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/19360

Теги: #запорізька #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:54 13.05.2025
Ворожий дрон атакував цивільне авто в Запорізькій області, постраждав чоловік – ОВА

Ворожий дрон атакував цивільне авто в Запорізькій області, постраждав чоловік – ОВА

15:39 12.05.2025
Через ворожий удар на Харківщині поранено мирного мешканця – прокуратура

Через ворожий удар на Харківщині поранено мирного мешканця – прокуратура

07:56 12.05.2025
Ворожий БПЛА атакував цивільний вантажний поїзд на Донеччині – Укрзалізниця

Ворожий БПЛА атакував цивільний вантажний поїзд на Донеччині – Укрзалізниця

07:25 12.05.2025
Упродовж доби окупанти остріляли 16 населених пунктів Запорізької області, є двоє постраждалих

Упродовж доби окупанти остріляли 16 населених пунктів Запорізької області, є двоє постраждалих

22:49 11.05.2025
На Харківщині через ворожі обстріли постраждали 5 мирних мешканців - прокуратура

На Харківщині через ворожі обстріли постраждали 5 мирних мешканців - прокуратура

09:44 10.05.2025
Росіяни вбили двох жителів Донеччини 9 травня - обладміністрація

Росіяни вбили двох жителів Донеччини 9 травня - обладміністрація

07:40 10.05.2025
Окупанти обстріляли 10 населених пунктів Запорізької області, троє постраждалих – ОВА

Окупанти обстріляли 10 населених пунктів Запорізької області, троє постраждалих – ОВА

10:31 09.05.2025
РФ не дотримується паузи в бойових діях: більше 200 обстрілів на добу - очільник Запорізької ОВА

РФ не дотримується паузи в бойових діях: більше 200 обстрілів на добу - очільник Запорізької ОВА

19:17 08.05.2025
63-річна жінка загинула внаслідок атаки ворожого дрона

63-річна жінка загинула внаслідок атаки ворожого дрона

22:57 07.05.2025
Зеленський: Пропозиція України щодо 30-денного припинення вогню залишається в силі

Зеленський: Пропозиція України щодо 30-денного припинення вогню залишається в силі

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив з Ердоганом ключові деталі зустрічі в Туреччині

Трамп: Росія погодиться на перемир'я в Україні

Зеленський: Ми всі в Україні хотіли б, щоб Трамп зміг бути на зустрічі з росіянами в Туреччині

Блокада пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин" розпочалась

Сибіга: Росіяни повністю ігнорують пропозицію про повне і тривале припинення вогню, починаючи з 12 травня

ОСТАННЄ

Сили оборони ліквідували 10 з 10 ворожих БпЛА – Повітряні сили

У Мексиці застрелили кандидатку в мери, ще загинуло троє людей та троє постраждалих - ЗМІ

Росія стягує до Криму ППО з інших напрямків

Держсекретар Рубіо обговорив шляхи до припинення вогню в Україні з главами МЗС кількох країн

Окупанти обстріляли Нікопольщину, постраждав будинок - ОВА

Окупанти за добу втратили 1070 осіб та 138 од. автотехніки - Генштаб

13 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У Чорному морі ворожі кораблі відсутні – ВМС

Аудіогід українською мовою вже з'явився в 53 країнах світу - Зеленська

Канада та Британія розширюють економічне партнерство - Карні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА