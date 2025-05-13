Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області – ОВА

Російські війська за добу здійснили 454 обстріли у 14 населених пунктах Запорізької області, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти завдали 454 удари по 14 населених пунктах Запорізької області", - написав він в телеграмі.

За словами Федорова, війська РФ здійснили 5 авіаційних ударів по Новояковлівці, Гуляйполю та Червоному, а 255 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Лобкове, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

Також 8 обстрілів із РСЗВ накрили Жовту Кручу, Лобкове, Кам'янське, Малу Токмачку та Новоандріївку, а 186 артобстрілів завдано по території Лобкового, Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Преображенки, Чарівного та Новодарівки.

Крім того, надійшло 22 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків, господарських будівель та автомобілів. Мирні мешканці не постраждали.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/19360