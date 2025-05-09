Посольство США попереджає про загрозу значної повітряної атаки

Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційну значну повітряну атаку в найближчі дні.

"Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно значну повітряну атаку, яка може статися в будь-який момент протягом наступних кількох днів. Посольство, як завжди, рекомендує громадянам США бути готовими негайно знайти укриття у разі оголошення повітряної тривоги", - повідомляється на сайті посольства в п'ятницю ввечері.