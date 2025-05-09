Голова Представництва НАТО: Найближчим часом ми побачимо нові обіцянки та подальші поставки допомоги Україні

Старший представник і керівник Представництва НАТО в Україні Патрік Тернер запевнив у подальшій підтримці українців з боку НАТО.

"Лише за перші три місяці цього року країни Альянсу пообіцяли ще 20 мільярдів євро безпекової допомоги. І дуже скоро ми почуємо нові обіцянки і подальші надання допомоги. Масштабна допомога і підтримка знадобиться в майбутні роки. І у нас є сильне підґрунтя для впевненості, що цю допомогу буде надано", - сказав він під час 17-го щорічного Київського безпекового форуму під назвою "UA: Єднаймося знову, щоб подолати світового агресора", організованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

Тернер нагадав, що минулого року безпекова допомога НАТО Україні склала понад 50 мільярдів євро. Це приблизно така ж сума, яку Україна сама витратила на свою безпеку минулого року.

За його словами, це чітко відповідає інтересам країн-членів НАТО і самої України.

"НАТО чітко підтримує Україну і підтримуватиме далі до всіх наступних років. І стосунки між НАТО та Україною сьогодні міцніші, ніж раніше. Ми хочемо працювати разом для того, щоб наші стосунки ставали ще міцнішими. Сьогодні Україна ближче до НАТО, ніж коли-небудь", - заявив Тернер.

Окремо Тернер зазначив, що пріоритети в НАТО, включаючи ті, що будуть обговорені на саміті Альянсу в Гаазі наступного місяця - це витрати на оборону, оборонна промисловість і Україна.