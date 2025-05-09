Угода про корисні копалини зміцнила відносини України і США - посол Тейлор

Вашингтон і Київ демонструють новий рівень стратегічної співпраці, зокрема у сфері енергетики та оборони, а підписана між державами угода про надра стала важливим кроком у зміцненні цього партнерства, вважає почесний член Атлантичної Ради, посол США в Україні у 2006-2009 і 2019-2020 роках Вільям Тейлор.

Під час 17-го щорічного Київського безпекового форуму під назвою "UA: Єднаймося знову, щоб подолати світового агресора", організованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" він зазначив, що Міністерство фінансів США підготувало пакет санкцій, який, у разі ухвалення, передбачатиме тарифи у розмірі 500% на імпортерів російської нафти.

"Нафта зараз коштує 56 доларів за барель, а російська - лише 49. За таких умов Москва переживає важкі часи", - прокоментував Тейлор економічну ситуацію в Росії.

Крім того, Державний департамент США анонсував підготовку нового пакету військової допомоги для України, який включає винищувачі F-16. На думку дипломата, це також свідчить про зрушення у стратегічному баченні адміністрації Трампа.

"Це еволюція у Вашингтоні? Я сподіваюся, що ми дійсно спостерігаємо за цими змінами", - зазначив він.