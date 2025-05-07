Інтерфакс-Україна
Події
08:42 07.05.2025

Понад 20 комерційних авіарейсів перенаправлено в обхід пакистанського повітряного простору

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Понад 20 комерційних авіарейсів перенаправлено в обхід пакистанського повітряного простору

Понад два десятки комерційних рейсів були переспрямовані, щоб уникнути польоту в пакистанському повітряному просторі, авіакомпанії скасували 52 рейси до Пакистану або з нього, випливає з даних моніторингового сервісу FlightRadar24.

Авіакомпанія Korean Air повідомила, що в середу почала змінювати маршрут своїх рейсів Сеул-Дубай, обравши південний маршрут, який проходить над М'янмою, Бангладеш та Індією, замість колишнього маршруту через повітряний простір Пакистану.

Авіакомпанія Thai Airways повідомила, що рейси в пункти призначення в Європі та Південній Азії будуть перенаправлені вранці в середу, попередивши, що це може призвести до затримок деяких із них.

Авіакомпанія Vietnam Airlines зазначила, що напруженість у відносинах між Індією і Пакистаном вплинула на її плани польотів, і надасть детальну інформацію про зміну розкладу рейсів пізніше.

Також було помічено, що деякі рейси з Індії до Європи виконувалися за довшими маршрутами. За даними FlightRadar24, рейс Lufthansa LH761, що прямував із Делі до Франкфурта, повернув у бік Аравійського моря недалеко від міста Сурат на заході Індії, пройшовши довший шлях порівняно з вівторком.

Теги: #пакистан #авиа #индия

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