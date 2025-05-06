Інтерфакс-Україна
Події
08:29 06.05.2025

Унаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждало три людини та одна загинула – Прокудін

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Унаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждало три людини та одна загинула – Прокудін

Російські війська у понеділок обстріляли Херсонську область, внаслідок чого постраждало 3 людини та одна загинула повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 -  дістали поранення", - сказано в його телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Садове, Придніпровське, Молодіжне, Наддніпрянське, Білозерка, Станіслав, Кізомис, Олександрівка, Томина Балка, Микільське, Знам'янка, Берислав, Новорайськ, Дудчани, Милове, Монастирське, Михайлівка, Гаврилівка, Осокорівка, Велетенське, Веселе, Золота Балка, Іванівка, Інгулець, Качкарівка, Козацьке, Новотягинка, Понятівка, Софіївка, Токарівка, Тягинка, Червоний Маяк та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по соціальній інфраструктурі; по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, газопроводи, складське приміщення та приватні автомобілі.

 

 

Теги: #херсон #обстріли

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