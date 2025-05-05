Верховний Суд підтвердив відсутність належної ліцензії для діяльності УТБ "Контрактовий дім УМВБ"

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду остаточно підтвердив: діяльність Універсальної товарної біржі "Контрактовий дім "Українська міжбанківська валютна біржа" здійснювалася без належної ліцензії, повідомляє Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

"Це важлива перемога в боротьбі за прозорі правила на ринку капіталу. Рішення є остаточним і не підлягає оскарженню”, - йдеться в повідомленні на сайті комісії в понеділок.

Регулятор також звернув увагу на ключові висновки Верховного Суду, адже визначальним для статусу організованого товарного ринку є не вид продукції, якою торгують (наприклад, газ, агропродукція чи метали), а те, як саме відбуваються торги - чи відповідають вони вимогам закону та офіційно зареєстрованим правилам біржі.

Окрім того, у ключових висновках підкреслено, що будь-яка централізована торгівля біржовими товарами на товарній біржі вважається діяльністю на організованому ринку відповідно до чинного законодавства.

"НКЦПФР наголошує на важливості ліцензування як обов’язкової передумови легальної діяльності на ринках капіталу. Водночас закликає учасників ринку усвідомлювати ризики, пов’язані з недотриманням загальнообов’язкових норм", - додали в комісії.

Як повідомлялося, 14 травня 2022 року НКЦПФР зупинила дію ліцензії на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах ПАТ "Українська міжбанківська валютна біржа" (УМВБ) до дати закінчення дії воєнного стану.

"За наявною в регулятора інформацією, особи, пов’язані з кінцевими бенефіціарними власниками біржі та її правлінням, вели діяльність, на яку не мали відповідної ліцензії. Комісія зупиняє ліцензію для проведення перевірки зазначених фактів, оскільки вони можуть мати негативний вплив на роботу товарних ринків", - пояснив своє рішення регулятор.

УМВБ отримала ліцензію на організацію торгівлі товарами лише 24 листопада 2021 року, ставши третім ліцензованим учасником на ринку після Української енергетичної біржі (УЕБ) та Української універсальної біржі (УУБ).

"Комісія, зважаючи на мотивовані підозри щодо можливих порушень, які можуть мати наслідки виникнення суттєвих ризиків та/або негативних наслідків для функціонування організованих товарних ринків під час дії воєнного стану, вирішила зупинити дію ліцензії… УМВБ до дати завершення воєнного стану", - йдеться у рішенні.

У ньому також наголошується, що НКЦПФР винесла постанову про правопорушення від 12 травня і того самого дня надіслала її листом, відповідно до якого УМВБ оприлюднила на власній вебсторінці інформацію про торгівлю лісом 25 січня не в повному обсязі, а також надала недостовірну інформацію на запит комісії.

Крім того, регулятор виніс постанову про правопорушення від 9 травня, згідно з якою УТБ "Контрактовий дім УМВБ" здійснює операції з організації торгівлі без ліцензії та використовує в назві слова "товарна біржа".

ПрАТ "Українська міжбанківська валютна біржа" засновано 1993 року постановою уряду. Є частиною Групи УМВБ, до якої також належать УТБ "Контрактовий дім УМВБ", ТОВ "ФТН Монітор Україна", і є однією із чотирьох зареєстрованих фондових бірж.