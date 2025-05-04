Інтерфакс-Україна
Події
04:45 04.05.2025

У Закарпатській області через вибух гранати загинув чоловік, ще одного госпіталізували – поліція

1 хв читати

У Закарпатській області в суботу вранці внаслідок вибуху гранати загинув 50-річний чоловік, інший, 54-річний товариш загиблого, дістав поранення, повідомила поліція Закарпатської області.

Інцидент стався у селі Ракошино Мукачівського району. За попередніми даними, вибух стався у приватному будинку під час застілля.

Поліція з’ясувала, що двоє чоловіків вживали алкоголь, і раптово один із них, поводячись необережно з боєприпасом, висмикнув чеку з гранати. Через вибух один загинув на місці, інший отримав поранення.

Подію правоохоронці попередньо кваліфікували за ч. 1 ст. 115 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (умисне вбивство; незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Джерело: https://zk.npu.gov.ua/news/na-mukachivshchyni-vnaslidok-vybukhu-hranaty-zahynuv-cholovik-shche-odyn-poranenyi-politsiia-rozsliduie-intsydent

Теги: #граната #закарпатська #жертва

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:46 02.05.2025
У Клавдієвому-Тарасовому під Києвом у руках 12-річного хлопця вибухнула граната, батько затриманий

У Клавдієвому-Тарасовому під Києвом у руках 12-річного хлопця вибухнула граната, батько затриманий

08:12 01.05.2025
Унаслідок ворожого обстрілу загинув залізничник на Одещині – "Укрзалізниця"

Унаслідок ворожого обстрілу загинув залізничник на Одещині – "Укрзалізниця"

20:50 28.04.2025
Поліцейський загинув на Миколаївщині через підрив гранати, ще троє дістали поранень

Поліцейський загинув на Миколаївщині через підрив гранати, ще троє дістали поранень

22:39 27.04.2025
Ще одна людина загинула через ворожий БпЛА на Дніпропетровщину – Лисак

Ще одна людина загинула через ворожий БпЛА на Дніпропетровщину – Лисак

16:37 03.04.2025
Вибух у київському магазині стався внаслідок підриву гранати

Вибух у київському магазині стався внаслідок підриву гранати

14:01 22.11.2024
Довічний термін отримав депутат, який підірвав гранати під час засідання сільради на Закарпатті

Довічний термін отримав депутат, який підірвав гранати під час засідання сільради на Закарпатті

14:47 05.11.2024
У житловому будинку на Львівщині вибухнула граната, поранено чоловіка - поліція

У житловому будинку на Львівщині вибухнула граната, поранено чоловіка - поліція

22:05 16.08.2024
У Держприкордонслужбі заявили про напад на прикордонника в Закарпатській області

У Держприкордонслужбі заявили про напад на прикордонника в Закарпатській області

19:32 01.04.2024
У Закарпатській області сталася пожежа в лісгоспі, загоряння локалізовано - ДСНС

У Закарпатській області сталася пожежа в лісгоспі, загоряння локалізовано - ДСНС

21:00 24.07.2023
На Закарпатті обвалився міст, постраждали троє людей

На Закарпатті обвалився міст, постраждали троє людей

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про збиття російського військового літака: доказ українських спроможностей

Без тиску на Москву та світових санкцій проти російської енергетики та банків Росія продовжить воювати – Зеленський

Україна готова якнайшвидше переходити до припинення вогню, якщо Росія готова до дзеркальних кроків

Ворожий дрон атакував людей в центрі Херсону, одна жертва і двоє постраждалих

Військові ГУР ударом з морського дрона вперше у світі знищили ворожий бойовий літак

ОСТАННЄ

Через атаку ворожих дронів в столиці постраждало 7 людей – ДСНС

Уоррен Баффет покидає посаду гендиректора Berkshire

У Києві внаслідок атаки постраждали двоє дітей - КМВА

У Києві вже є одне звернення після дронової атаки - Кличко

У Черкаському облцентрі через дронову атаку пошкоджено гуртожиток та виникло кілька пожеж – ОВА

У Святошинському районі горять три будинки через падіння уламків БпЛА, у Оболонському горить авто і будинок – КМВА

Ще на 10 напрямках тривають бої, з початку доби на фронті 180 боєзіткнень - Генштаб

Втрати ворога на покровському напрямку за добу становлять 75 військовослужбовців - Генштаб

Зеленський про збиття російського військового літака: доказ українських спроможностей

Без тиску на Москву та світових санкцій проти російської енергетики та банків Росія продовжить воювати – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА