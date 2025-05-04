У Закарпатській області через вибух гранати загинув чоловік, ще одного госпіталізували – поліція

У Закарпатській області в суботу вранці внаслідок вибуху гранати загинув 50-річний чоловік, інший, 54-річний товариш загиблого, дістав поранення, повідомила поліція Закарпатської області.

Інцидент стався у селі Ракошино Мукачівського району. За попередніми даними, вибух стався у приватному будинку під час застілля.

Поліція з’ясувала, що двоє чоловіків вживали алкоголь, і раптово один із них, поводячись необережно з боєприпасом, висмикнув чеку з гранати. Через вибух один загинув на місці, інший отримав поранення.

Подію правоохоронці попередньо кваліфікували за ч. 1 ст. 115 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (умисне вбивство; незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Джерело: https://zk.npu.gov.ua/news/na-mukachivshchyni-vnaslidok-vybukhu-hranaty-zahynuv-cholovik-shche-odyn-poranenyi-politsiia-rozsliduie-intsydent