05:41 02.05.2025
Кількість поранених внаслідок атаки ворожих БпЛА на Запоріжжя зросла до 28 – ОВА
28 людей отримали поранення внаслідок атаки російських БпЛА на Запоріжжя, повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у телеграм-каналі станом на 05:24 п'ятниці.
"Кількість поранених внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя зросла до 28. Росіяни ударили по цивільній інфраструктурі міста. Пошкоджені житлові будинки, університет та обʼєкт інфраструктури", - написав Федоров.
Раніше він повідомив про деблокування одного постраждалого з-під завалів, а також, що попередня інформація про загибель 61-річного чоловіка не підтвердилась.
Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/18973