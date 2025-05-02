Кількість поранених внаслідок атаки ворожих БпЛА на Запоріжжя зросла до 28 – ОВА

28 людей отримали поранення внаслідок атаки російських БпЛА на Запоріжжя, повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у телеграм-каналі станом на 05:24 п'ятниці.

"Кількість поранених внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя зросла до 28. Росіяни ударили по цивільній інфраструктурі міста. Пошкоджені житлові будинки, університет та обʼєкт інфраструктури", - написав Федоров.

Раніше він повідомив про деблокування одного постраждалого з-під завалів, а також, що попередня інформація про загибель 61-річного чоловіка не підтвердилась.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/18973