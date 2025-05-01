Кількість поранених внаслідок атаки ворожих БпЛА на Запоріжжя зросла до восьми – ОВА

Щонайменше восьмеро цивільних отримали поранення внаслідок російської дронової атаки на Запоріжжя, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у телеграм-каналі станом на 23:26 четверга.

" Кількість постраждалих внаслідок атаки росіян зросла до восьми. Один чоловік знаходиться під завалами. Рятувальники роблять все можливе, аби якомога швидше його деблокувати.", - написав Федоров.

Перед тим він повідомив про загибель 61-річного чоловіка.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/18941