Кількість постраждалих внаслідок атаки ворожих БпЛА на Запоріжжя зросла до чотирьох – ОВА

Щонайменше четверо цивільних постраждали внаслідок російської дронової атаки на Заопріжжя, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у телеграм-каналі станом на 23:13 четверга.

"Кількість постраждалих від ворожої атаки на Запоріжжя зросла до чотирьох. Росіяни поцілили по приватних будинках, багатоповерхівках, закладах освіти, обʼєктах інфраструктури. Попередньо є люди під завалами", - написав Федоров.

Перед тим він повідомив про загибель 61-річного чоловіка.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/18939