Інтерфакс-Україна
Події
23:19 01.05.2025

Кількість постраждалих внаслідок атаки ворожих БпЛА на Запоріжжя зросла до чотирьох – ОВА

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Щонайменше четверо цивільних постраждали внаслідок російської дронової атаки на Заопріжжя, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у телеграм-каналі станом на 23:13 четверга.

"Кількість постраждалих від ворожої атаки на Запоріжжя зросла до чотирьох. Росіяни поцілили по приватних будинках, багатоповерхівках, закладах освіти, обʼєктах інфраструктури. Попередньо є люди під завалами", - написав Федоров.

Перед тим він повідомив про загибель 61-річного чоловіка.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/18939

Теги: #запоріжжя #постраждалі #атака #бпла

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