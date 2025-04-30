Кількість постраждалих у передмісті Харкова зросла до 12, з них 7 дітей – прокуратура

Кількість постраждалих у Південному внаслідок ранкової атаки російських ударних БпЛА станом на 14:55 зросла до 12 осіб, з них – семеро дітей, повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

"Серед них (постраждалих - ІФ-У) сім дітей: пʼятеро дівчаток віком від 1 року 2 місяців до 15 років, а також два хлопчики 5 та 13 років", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося про дев'ять постраждалих, п'ятеро серед них – діти.