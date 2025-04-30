Інтерфакс-Україна
Події
15:13 30.04.2025

Кількість постраждалих у передмісті Харкова зросла до 12, з них 7 дітей – прокуратура

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Кількість постраждалих у Південному внаслідок ранкової атаки російських ударних БпЛА станом на 14:55 зросла до 12 осіб, з них – семеро дітей, повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

"Серед них (постраждалих - ІФ-У) сім дітей: пʼятеро дівчаток віком від 1 року 2 місяців до 15 років, а також два хлопчики 5 та 13 років", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося про дев'ять постраждалих, п'ятеро серед них – діти.

Теги: #харків #постраждалі #бпла

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