Інтерфакс-Україна
Події
18:51 28.04.2025

У Києві та області з вівторка оголошений надзвичайний рівень пожежної небезпеки

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У Києві та області з вівторка оголошений надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки очікується в місті Києві та Київській області з вівторка, 29 квітня, по четвер, 1 травня, повідомляється в телеграм-каналі Українського гідрометцентру в понеділок.

"29 квітня - 01 травня надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)", - йдеться в повідомленні.

При цьому відзначається, що в четвер і в суботу, 3 травня, очікуються невеликі дощі, але вони помітно не змінять загальної картини високої пожежної небезпеки.

"Холод, що минулої холодної ясної ночі призвів до заморозків не лише на ґрунті, а й у повітрі, не затримається над Київщиною. Вже завтра почне надходити тепліше повітря з невеликими плюсовими значеннями вночі, хоча по області на ґрунті ще підморожуватиме. Загалом у період 29 квітня - 03 травня температура відчутно підвищиться, хоча й зазнаватиме коливань на кілька градусів", - йдеться в повідомленні.

Теги: #пожежна_небезпека

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