У ЗСУ сформовано 8 корпус Десантно-штурмових військ – Командування ДШВ

У складі Збройних сил України створено 8 корпус Десантно-штурмових військ, повідомляє Командування Десантно-штурмових військ.

"У боротьбу з російськими окупантами вступає 8 корпус Десантно-штурмових військ Збройних Cил України, новий орган військового управління Збройних Сил України. Створення корпусу дасть змогу ефективно управляти підпорядкованими бригадами, комплектувати їх особовим складом і оперативно забезпечувати всім необхідним", - йдеться у повідомленні в Facebook в п’ятницю.

Як зазначається, ядро корпусу становлять досвідчені офіцери й сержанти, які знають, що таке війна нового типу.

До складу 8 корпусу увійшли бойові бригади, що стали легендарними ще під час АТО/ООС, так і сформовані вже після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, а саме: 46 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗС України; 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України; 80 окрема десантно-штурмова Галицька бригада ДШВ ЗСУ; 82 окрема десантно-штурмова Буковинська бригада; 95 окрема десантно-штурмова Поліська бригада ДШВ ЗСУ; 148 окрема артилерійська Житомирська бригада Десантно-штурмових військ, а також підрозділи бойового та логістичного забезпечення.

"Чітке планування й координація, міцний кулак і концентрація на напрямку – ті принципи, за якими воюватиме 8 корпус ДШВ!", – наводяться слова командира корпусу, Героя України, полковника Дмитра Волошина.